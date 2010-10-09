Написание аналога сложного софта для IE 9/10/10.6

Есть программа, которая работает с IE8 и Windows XP. Требуется написать аналог программы, но под

Windows 7\8 и чтобы работала с IE 9/10/10.6

От исполнителя требуется:

- способность изучать чужой код, в т.ч. реверсинг

- опыт программирования на C++\.NET\C#

- способность быстро найти и изучить необходимую информацию

Возможна оплата по безопасной сделке. Работать буду только с людьми с репутацией и напрямую, посредникам не писать.

После выполнения заказа программист должен обязаться хотя бы в течение полугода поддерживать софт и не пропадать.