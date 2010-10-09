Требуется java специалист на удаленную работу на полную занятость для разработки системы анализа байт-кода.; Основные требования: - Понимание байт-кода и механизмов его генерации компилятором Java; - Знание спецификации JVM; - Опыт профилирования и оптимизации кода; Будет плюсом: - Опыт инструментации байт-кода; - ...
Написание аналога сложного софта для IE 9/10/10.6
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть программа, которая работает с IE8 и Windows XP. Требуется написать аналог программы, но под
Windows 7\8 и чтобы работала с IE 9/10/10.6
От исполнителя требуется:
- способность изучать чужой код, в т.ч. реверсинг
- опыт программирования на C++\.NET\C#
- способность быстро найти и изучить необходимую информацию
Возможна оплата по безопасной сделке. Работать буду только с людьми с репутацией и напрямую, посредникам не писать.
После выполнения заказа программист должен обязаться хотя бы в течение полугода поддерживать софт и не пропадать.
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