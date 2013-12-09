Написать шеллкод который работает в ИЕ

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка150 просмотров

шелкод в памяти процесса ие работает

скачивает ехе с урл в память процесса ие!! и стартует ехе прям в памяти процесса! не кладя на диск

у когото есть готовое решение или люди кто имеют опыт в этом в личку скидывайте контакты!

11 лет назад
Aleksander1980
Окрепилов 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров