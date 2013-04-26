Нужен личный помощник для директора в тренинговую компанию "Харизма и отношения". Мы помогаем мужчинам обустроить свою личную жизнь и строить отношения.

В компании будет постоянный рост и развитие. Так же вы сможете увидеть, как строиться и развивается бизнес. У вас всегда будет возможность почувствовать поддержку.

Требования:

- Исполнительность (если не выполняете задачи в срок даже не читайте ниже)

- Знание английского языка

- Уметь подавать информацию в сжатом виде

Что будет входить в обязанности:

- Работа с почтой

- Ведение календаря

- Сбор отчетов, статистики

- Звонки

Условия работы:

- Работа удаленно и через интернет

- Выходной воскресенье

Что сделать:

1. Напишите свой скайп

2. Напишите на каком уровне вы знаете английский

3. Опишите себя одним предложением