На базе гугловской почты в раздел "контакты" по вбивать: 1.Официальные контакты директоров компания с сайтов компаний. 2.Творческий поиск данных лиц в соцсетях: ФБ, Контакт, ЛинкдИн, Одноклассники. Просто ссылки на профайл (при наличии).* ...
Личный помощник
Нужен личный помощник для директора в тренинговую компанию "Харизма и отношения". Мы помогаем мужчинам обустроить свою личную жизнь и строить отношения.
В компании будет постоянный рост и развитие. Так же вы сможете увидеть, как строиться и развивается бизнес. У вас всегда будет возможность почувствовать поддержку.
Требования:
- Исполнительность (если не выполняете задачи в срок даже не читайте ниже)
- Знание английского языка
- Уметь подавать информацию в сжатом виде
Что будет входить в обязанности:
- Работа с почтой
- Ведение календаря
- Сбор отчетов, статистики
- Звонки
Условия работы:
- Работа удаленно и через интернет
- Выходной воскресенье
Что сделать:
1. Напишите свой скайп
2. Напишите на каком уровне вы знаете английский
3. Опишите себя одним предложением
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