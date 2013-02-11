Менеджер интернет-магазина

Интернет-магазину требуется менеджер/оператор для работы с заказами (объем заказов и звонков не большой)

Работа на дому, несколько часов в день.

Основные обязанности:

-прием и подтверждение заказов (посредством звонков и через сайт)

-работа с курьерскими службами (оформление заявок на доставку и их отслеживание)

-работа с поставщиками (переписка, уточнение наличия, резервирование товаров и прочее)

-иногда работа по наполнению сайта (сбор и консолидация информации)

-другие мелкие поручения

Обязательно:

-желание работать и ответственность в работе

-доброжелательность и грамотная русская речь

-наличие высокоскоростного доступа к интернету(1Мбит), знание основ Excel

-с 10 до 19 вы должны находиться на связи (с возможностью проконсультировать и оформить заказ).

Оплата: фикс+% от продаж.

Предоставление оплаченного телефона.

О нас:

Интернет-Магазин часов. Сложностей в работе не будет, т.к. перед началом все объясню.

К тому же всегда готов к поддержке.

Укажите, пожалуйста, свои пожелания по з/п и Ваши данные(место проживания, возраст,опыт аналогичной работы). Заявки рассматриваются до конца этой недели, решение в Пн, преимущества отдается кандидатам из Москвы и Московской области, но также рассматриваются и региональные кандидаты.

Резюме присылать на [email protected]