Менеджер интернет-магазина

Требуется человек для работы в тех поддержке, знание joomla Требуется молодой человек или ОЧЕНЬ СООБРАЗИТЕЛЬНАЯ девушка для работы в тех поддержке. Требования: 1. Знание joomla (хотябы базовые) – ПОНИМАТЬ ЧТО ЭТО ТАКОЕ. 2. Писать без ошибок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазину требуется менеджер/оператор для работы с заказами (объем заказов и звонков не большой)
Работа на дому, несколько часов в день.
Основные обязанности:
-прием и подтверждение заказов (посредством звонков и через сайт)
-работа с курьерскими службами (оформление заявок на доставку и их отслеживание)
-работа с поставщиками (переписка, уточнение наличия, резервирование товаров и прочее)
-иногда работа по наполнению сайта (сбор и консолидация информации)
-другие мелкие поручения
Обязательно:
-желание работать и ответственность в работе
-доброжелательность и грамотная русская речь
-наличие высокоскоростного доступа к интернету(1Мбит), знание основ Excel
-с 10 до 19 вы должны находиться на связи (с возможностью проконсультировать и оформить заказ).
Оплата: фикс+% от продаж.
Предоставление оплаченного телефона.
О нас:
Интернет-Магазин часов. Сложностей в работе не будет, т.к. перед началом все объясню.
К тому же всегда готов к поддержке.
Укажите, пожалуйста, свои пожелания по з/п и Ваши данные(место проживания, возраст,опыт аналогичной работы). Заявки рассматриваются до конца этой недели, решение в Пн, преимущества отдается кандидатам из Москвы и Московской области, но также рассматриваются и региональные кандидаты.
Резюме присылать на [email protected]
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