Требуется сотрудник для работы в техподдержке

Требуется человек для работы в тех поддержке, знание joomla

Требуется молодой человек или ОЧЕНЬ СООБРАЗИТЕЛЬНАЯ девушка для работы в тех поддержке.

Требования:

1. Знание joomla (хотябы базовые) – ПОНИМАТЬ ЧТО ЭТО ТАКОЕ.

2. Писать без ошибок

3. Доходить должно все с первого раза :)

4. Усидчивость и терпение

Обязанности:

Просмотр тикетов, решение вопросов пользователей, своевременный ответ и решение вопроса.

На данный момент там тикетов 1600 – поэтому работы нереальная гора, ее надо разгребсти. В день приходит около 200-300 тикетов из них по тех вопросам около 80-150.

6 рабочих дней - вскр выходной

график: договорной

оплата от 10000 р в месяц (в зависимости от того графика на котором договоримся)

Оплата еженедельно webmoney или OKPAY без задержек и отмазок.

У вас должен быть скайп И МИКРОФОН – чтобы вы могли оперативно связываться, а также для первоначальной моей консультации.