Требуется сотрудник для работы в техподдержке

Служба поддержкиЗавершен9 заявок1005 просмотров
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Требуется человек для работы в тех поддержке, знание joomla

Требуется молодой человек или ОЧЕНЬ СООБРАЗИТЕЛЬНАЯ девушка для работы в тех поддержке.

Требования:

1. Знание joomla (хотябы базовые) – ПОНИМАТЬ ЧТО ЭТО ТАКОЕ.

2. Писать без ошибок

3. Доходить должно все с первого раза :)

4. Усидчивость и терпение

Обязанности:

Просмотр тикетов, решение вопросов пользователей, своевременный ответ и решение вопроса.

На данный момент там тикетов 1600 – поэтому работы нереальная гора, ее надо разгребсти. В день приходит около 200-300 тикетов из них по тех вопросам около 80-150.

6 рабочих дней - вскр выходной

график: договорной

оплата от 10000 р в месяц (в зависимости от того графика на котором договоримся)

Оплата еженедельно webmoney или OKPAY без задержек и отмазок.

У вас должен быть скайп И МИКРОФОН – чтобы вы могли оперативно связываться, а также для первоначальной моей консультации.

11 лет назад
uaiandrew
Андрей 
37 летКипр
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Fortik
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$400
30 дней
Отличный исполнитель. Работаем вместе.
Сотрудничеством доволен. Оплата своевременная, четкие и понятные инструкции по работе.
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