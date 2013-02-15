Менеджер-консультант в соц сети и интернет-магазин

$500
Служба поддержкиЗавершен16 заявок600 просмотров
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> Менеджер-консультант в группу Вконтакте. (представлять интернет магазин в соц сети)

Работа:

- Консультировать покупателей по продукции

- Принимать заказы (оформлять заказы в таблицу )

- Добавлять контент в группу (фото, информацию по товарам (размеры, цены и т.д.))

- готовить оотчеты по работе

Инструктаж и обучение проведем. Что и как делать.

Работа удаленная. Можете работать, сидя дома. В офис ездить не нужно.

Требования:

- девушка 18-35 лет

- знание социальной сети вонтакте

- умение работать в Excel (чтобы готовить простые таблицы и отчеты)

- адекватность, пунктуальность и терпение ))

- постоянный доступ в интернет

11 лет назад
vagonn
Михаил 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Tashenka
Наталья 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Уже работаем 2 месяца, нареканий никаких нет. Отлично справляется с работой, я доволен,. ЗП повысили, думаю это не последний раз.
Адекватный и добросовестный заказчик. Всегда четкое и понятное ТЗ, вовремя уплаченная ЗП. Просто приятно работать с таким человеком.
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