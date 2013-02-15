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Менеджер-консультант в соц сети и интернет-магазин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
> Менеджер-консультант в группу Вконтакте. (представлять интернет магазин в соц сети)
Работа:
- Консультировать покупателей по продукции
- Принимать заказы (оформлять заказы в таблицу )
- Добавлять контент в группу (фото, информацию по товарам (размеры, цены и т.д.))
- готовить оотчеты по работе
Инструктаж и обучение проведем. Что и как делать.
Работа удаленная. Можете работать, сидя дома. В офис ездить не нужно.
Требования:
- девушка 18-35 лет
- знание социальной сети вонтакте
- умение работать в Excel (чтобы готовить простые таблицы и отчеты)
- адекватность, пунктуальность и терпение ))
- постоянный доступ в интернет
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