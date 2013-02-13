Удаленный помощник на телефон.

Интернет-магазину требуется менеджер/оператор для работы с заказами (объем заказов и звонков не большой) Работа на дому, несколько часов в день. Основные обязанности: -прием и подтверждение заказов (посредством звонков и через сайт) -работа с курьерскими службами (оформление ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек с ясной головой и поставленным голосом для удаленного обзвона клиентов, холодных звонков, презентации услуг компании, ведения календаря, электронной рассылки, отчетности, базы.
Суть работы:
- обзванивать клиентов и выявлять заинтересованность в наших услугах (по готовому скрипту)
- вести базу данных по клиентам
- рассылать коммерческие предложения по e-mail
- вести FAQ по типовым вопросам‚ которые задают клиенты
Работа на дому, в дневное время. Оплата сдельная — 50 руб за контакт заинтересованного клиента. Желателен настрой на долговременное сотрудничество. От исполнителя требуется возможность обзвона номеров г. Москвы и Моск. обл
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