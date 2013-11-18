Менеджер по работе с клиентами (на дому)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт60 заявок3016 просмотров

О компании

Мы продаем через интернет товары для красоты и здоровья

наши сайты:

www.finehealth.ru

www.oxyhealth.ru

каждый год компания растет в 2 раза.

Миссия компании для сотрудников: давать возможность людям заниматься интересным делом и помогать вырасти как личностно, так и профессионально.

Миссия компании для клиентов: Оказывать клиентам качественный сервис, радовать их больше, чем они ожидают и оказывать заботу.

Преимущества работы в нашей компании.

+ бесплатное обучение за наш счет

+ только прием входящих звоноков, без активных продаж!

+ гарантированный минимальный доход 10,000 рублей в месяц сидя дома (выплачивается во время испытательного срока – в первый месяц работы)

+ возможность стать мастером и зарабатывать более 20,000 рублей в месяц сидя дома

+ Вы можете жить и работать в любой стране, где есть быстрый интернет.

+ Вы сможете поспать в перерыве или приготовить обед.

+ вы не будете тратить время и деньги на транспорт

+ сможете наслаждаться полезной и вкусной домашней едой

+ не нужно тратить время на заботу о внешнем виде – работать можно в одних тапочках

+ бесплатное обучение, которое позволит вам стать мастером продаж.

+ с ростом ваших показателей, будет увеличиваться доход.

+ карьерный рост. Успешный менеджер может в перспективе стать старшим менеджером, либо занять другую руководящую должность, связанную с продажами и новыми продуктами в нашей фирме.

+личностный рост. Работа с клиентами и наша система наставничества нацелены на ваш личностный рост. Это поможет вам стать успешнее во всех аспектах жизни.

+оплачиваемые отпуска

Обязанности:

Прием входящих звонков c сайта и заказов, консультирование клиентов и оформление заказов.

Отправление заинтересованным клиентам дополнительных материалов по электронной почте

Присутствие у компьютера в рабочее время по графику.

Требования к вакансии менеджер на дому.

Необходимо, чтобы вы могли быть у компьютера строго по графику и чтобы вас никто не отвлекал!

Пол не важен

Опыт работы не обязателен, но является плюсом

Возраст от 18 до 70

Быстрый и надежный безлимитный интернет

Компьютер с антивирусной защитой

Грамотная речь

Доброжелательное отношение к людям

Желание качественно консультировать клиентов

Вознаграждение:

-от 10 до 15 тыс. рублей в месяц и выше, от ваших результатов

-гарантированный минимальный доход 10,000 рублей в месяц

-гибкая система бонусов

-возможность увеличить свой уровень и сделать карьеру

График работы:

2 через 2 (с 9 до 22, перерыв 1 час), 12 часов рабочих.

Испытательный срок – 1 месяц.

Для записи на интервью,

укажите ваш опыт в работах (на чем специализируетесь, и сколько лет),

электронную почту (обязательно), скайп, телефон, город, часовой пояс, ФИО, возраст

Укажите, почему эта работа подойдет именно Вам.

12 лет назад
lika_k
47 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание базы контактов

    $500

    На базе гугловской почты в раздел "контакты" по вбивать: 1.Официальные контакты директоров компания с сайтов компаний. 2.Творческий поиск данных лиц в соцсетях: ФБ, Контакт, ЛинкдИн, Одноклассники. Просто ссылки на профайл (при наличии).* ...

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оператор для приема звонков

    Простая, но постоянная подработка — прием звонков! Отличная работа для тех, кто в любое время может ответить на телефон, оторваться и поговорить. Звонки нужно принимать ежедневно с 10 утра до 22 вечера(МСК) ...

    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сотрудник саппорта в интернет-магазин

    $1000

    На постоянную работу требуется сотрудник службы поддержки в интернет-магазин. Работа в компании предполагает обучение и быстрое развитие. Требования: пол – мужской, навыки программирования и знание 1С приветствуется, опыт активных продаж (холодные звонки, теплые ...

    Служба поддержки5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Личный помощник

    $250

    Нужен личный помощник для директора в тренинговую компанию "Харизма и отношения". Мы помогаем мужчинам обустроить свою личную жизнь и строить отношения. В компании будет постоянный рост и развитие. Так же вы сможете ...

    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Секретарь на полставки

    Подработка. Секретарь на полставки. По скайпу. Переписка с клиентами сайта. Тема сайта - доставка цветов (сеть магазинов). Твердый оклад, стабильная работа.

    Служба поддержки15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Менеджер по работе с клиентами

    $1200

    Добрый день! В команду требуется менеджер работе с клиентами / пассивным продажам. Удаленно, ± 2 часа к Москве. Искать и заниматься холодным прозвоном – не нужно; обрабатывать теплый спрос ...

    AndroidiOS
    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оператор в интернет-магазин

    $400

    Требуется менеджер/оператор для работы 15:00-21:00 (по Москве) в интернет-магазине. Работа на дому через скайп. Городе не имеет значения! ОБЯЗАННОСТИ - Прием звонков, консультирование; - Онлайн-консультации; - Оформление заказов; ...

    Служба поддержки20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Менеджер по работе с клиентами

    $500

    Требуется менеджер по работе с клиентами на постоянной основе. Работа 5 дней в неделю 8 часов в день. График выбираете себе сами но 8 часов в день нужно обязательно отработать Работа состоит ...

    Служба поддержки6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Удаленный менеджер и-магазина (прием заказов)

    $100

    Требуется менеджер на частичную занятость в небольшой интернет-магазин, для приема заказов по телефону. Требования и обязанности: Отвечать на телефонные звонки с 10 до 19 (пн-пт) Оформлять телефонный заказ на сайте ...

    Служба поддержки6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад