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Менеджер по работе с клиентами (на дому)
О компании
Мы продаем через интернет товары для красоты и здоровья
наши сайты:
каждый год компания растет в 2 раза.
Миссия компании для сотрудников: давать возможность людям заниматься интересным делом и помогать вырасти как личностно, так и профессионально.
Миссия компании для клиентов: Оказывать клиентам качественный сервис, радовать их больше, чем они ожидают и оказывать заботу.
Преимущества работы в нашей компании.
+ бесплатное обучение за наш счет
+ только прием входящих звоноков, без активных продаж!
+ гарантированный минимальный доход 10,000 рублей в месяц сидя дома (выплачивается во время испытательного срока – в первый месяц работы)
+ возможность стать мастером и зарабатывать более 20,000 рублей в месяц сидя дома
+ Вы можете жить и работать в любой стране, где есть быстрый интернет.
+ Вы сможете поспать в перерыве или приготовить обед.
+ вы не будете тратить время и деньги на транспорт
+ сможете наслаждаться полезной и вкусной домашней едой
+ не нужно тратить время на заботу о внешнем виде – работать можно в одних тапочках
+ бесплатное обучение, которое позволит вам стать мастером продаж.
+ с ростом ваших показателей, будет увеличиваться доход.
+ карьерный рост. Успешный менеджер может в перспективе стать старшим менеджером, либо занять другую руководящую должность, связанную с продажами и новыми продуктами в нашей фирме.
+личностный рост. Работа с клиентами и наша система наставничества нацелены на ваш личностный рост. Это поможет вам стать успешнее во всех аспектах жизни.
+оплачиваемые отпуска
Обязанности:
Прием входящих звонков c сайта и заказов, консультирование клиентов и оформление заказов.
Отправление заинтересованным клиентам дополнительных материалов по электронной почте
Присутствие у компьютера в рабочее время по графику.
Требования к вакансии менеджер на дому.
Необходимо, чтобы вы могли быть у компьютера строго по графику и чтобы вас никто не отвлекал!
Пол не важен
Опыт работы не обязателен, но является плюсом
Возраст от 18 до 70
Быстрый и надежный безлимитный интернет
Компьютер с антивирусной защитой
Грамотная речь
Доброжелательное отношение к людям
Желание качественно консультировать клиентов
Вознаграждение:
-от 10 до 15 тыс. рублей в месяц и выше, от ваших результатов
-гарантированный минимальный доход 10,000 рублей в месяц
-гибкая система бонусов
-возможность увеличить свой уровень и сделать карьеру
График работы:
2 через 2 (с 9 до 22, перерыв 1 час), 12 часов рабочих.
Испытательный срок – 1 месяц.
Для записи на интервью,
укажите ваш опыт в работах (на чем специализируетесь, и сколько лет),
электронную почту (обязательно), скайп, телефон, город, часовой пояс, ФИО, возраст
Укажите, почему эта работа подойдет именно Вам.
Заявки фрилансеров
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