Менеджер по работе с клиентами (на дому)

О компании

Мы продаем через интернет товары для красоты и здоровья

наши сайты:

www.finehealth.ru

www.oxyhealth.ru

каждый год компания растет в 2 раза.

Миссия компании для сотрудников: давать возможность людям заниматься интересным делом и помогать вырасти как личностно, так и профессионально.

Миссия компании для клиентов: Оказывать клиентам качественный сервис, радовать их больше, чем они ожидают и оказывать заботу.

Преимущества работы в нашей компании.

+ бесплатное обучение за наш счет

+ только прием входящих звоноков, без активных продаж!

+ гарантированный минимальный доход 10,000 рублей в месяц сидя дома (выплачивается во время испытательного срока – в первый месяц работы)

+ возможность стать мастером и зарабатывать более 20,000 рублей в месяц сидя дома

+ Вы можете жить и работать в любой стране, где есть быстрый интернет.

+ Вы сможете поспать в перерыве или приготовить обед.

+ вы не будете тратить время и деньги на транспорт

+ сможете наслаждаться полезной и вкусной домашней едой

+ не нужно тратить время на заботу о внешнем виде – работать можно в одних тапочках

+ бесплатное обучение, которое позволит вам стать мастером продаж.

+ с ростом ваших показателей, будет увеличиваться доход.

+ карьерный рост. Успешный менеджер может в перспективе стать старшим менеджером, либо занять другую руководящую должность, связанную с продажами и новыми продуктами в нашей фирме.

+личностный рост. Работа с клиентами и наша система наставничества нацелены на ваш личностный рост. Это поможет вам стать успешнее во всех аспектах жизни.

+оплачиваемые отпуска

Обязанности:

Прием входящих звонков c сайта и заказов, консультирование клиентов и оформление заказов.

Отправление заинтересованным клиентам дополнительных материалов по электронной почте

Присутствие у компьютера в рабочее время по графику.

Требования к вакансии менеджер на дому.

Необходимо, чтобы вы могли быть у компьютера строго по графику и чтобы вас никто не отвлекал!

Пол не важен

Опыт работы не обязателен, но является плюсом

Возраст от 18 до 70

Быстрый и надежный безлимитный интернет

Компьютер с антивирусной защитой

Грамотная речь

Доброжелательное отношение к людям

Желание качественно консультировать клиентов

Вознаграждение:

-от 10 до 15 тыс. рублей в месяц и выше, от ваших результатов

-гарантированный минимальный доход 10,000 рублей в месяц

-гибкая система бонусов

-возможность увеличить свой уровень и сделать карьеру

График работы:

2 через 2 (с 9 до 22, перерыв 1 час), 12 часов рабочих.

Испытательный срок – 1 месяц.

Для записи на интервью,

укажите ваш опыт в работах (на чем специализируетесь, и сколько лет),

электронную почту (обязательно), скайп, телефон, город, часовой пояс, ФИО, возраст

Укажите, почему эта работа подойдет именно Вам.