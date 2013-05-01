Сотрудник саппорта в интернет-магазин

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт5 заявок423 просмотра

На постоянную работу требуется сотрудник службы поддержки в интернет-магазин. Работа в компании предполагает обучение и быстрое развитие.

Требования: пол – мужской, навыки программирования и знание 1С приветствуется, опыт активных продаж (холодные звонки, теплые звонки).

Обязанности:Контакты с клиентом, оформляющим заказ для выявления возможных проблем (тормозов) в процессе покупки; Мониторинг оплат (аккаунтинг), помощь в оформлении заказа на сайте, оформление всех сопутствующих документов и договоров; Работа с возражениями на каждом этапе сделки; Подготовка пошаговых инструкций, требований для подрядчиков и клиентов, ответов на частые вопросы.

12 лет назад
Line_Vera
Вера 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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