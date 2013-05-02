Оператор для приема звонков

Простая, но постоянная подработка — прием звонков!

Отличная работа для тех, кто в любое время может ответить на телефон, оторваться и поговорить. Звонки нужно принимать ежедневно с 10 утра до 22 вечера(МСК) и быть при этом у компьютера с доступом в интернет. Звонки принимаются на ваш сотовый телефон(ВАШ ТЕЛЕФОН НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТЕН, КЛИЕНТ ЗВОНИТ НА НАШ СЕРВИСНЫЙ НОМЕР И ЗВОНОК ПЕРЕАДРЕСОВЫВАЕТСЯ ВАМ). Как правило, звонят люди для уточнения по заказу или с вопросами по продукту, который мы продаём (продукт всего один, мы дадим Вам четкий алгоритм ответов на вопросы и информацию о продукте, это просто).

Звонков – пока немного, 1–2 в день. Оплата – первых два месяца — 70 рублей за принятый звонок (+ % от продажи, если клиент сомневался, но в итоге сделал заказ), далее – по договоренности.

Требования к Вам:

Вежливость и терпение, хорошая дикция, опыт приема звонков и общения с незнакомыми людьми. Звонки крайне нежелательно пропускать, Ваш разговор с клиентом будет записываться, на основе этой записи и выплачиваются деньги. Вам будет предоставлен аккаунт в Скайп, для того, чтобы позвонить клиенту в том случае, если звонок будет Вами пропущен или клиент задаст вопрос, ответ на который Вы знать не будете. Пропускать звонки крайне нежелательно.

Обязательно пишите в заявке, принимали ли Вы когда-нибудь звонки, в какое время (по МСК) можете принимать звонки и Ваш скайп для собеседования.