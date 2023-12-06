Email-рассылка

Социальные сети (SMM и SMO)Открыт14 заявок77 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна рассылка по базе email контактов (список примерно 900 адресов).

Есть готовое КП в виде jpg картинки

С нашей стороны база из ~900 адресов (несколько адресов проверочные) и картинка для рассылки, с вас рассылка, желательно чтобы письма пришли на проверочные адреса

15 дней назад
Артур
41 годРоссия
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14 дней назад
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Заявки фрилансеров
Анастасия
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Вячёслав
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Денис
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15 дней назад