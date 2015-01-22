Разработка плана продвижения в соц.сетях курсов иностранных языков

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка86 просмотров
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Есть курсы, нужно наладить привлечения клиентов из социалок.

9 лет назад
translationmate
Марина 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад