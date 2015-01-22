Разработка плана продвижения в соц.сетях курсов иностранных языков

Здравствуйте, нужен человек который понимает как продвигать форум в Украине. AdWords, Direct, Kadam и другие ресурсы уже использовать, потрачено немного денег, а результата еще меньше. Покупал баннеры на украинских форумах, результат тот же. Сейчас на форуме 50 человек, ...