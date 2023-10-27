Потрібно робити скріншоти коміксів і описувати їх

$22
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Шукаю людину у якої є ПК або ноутбук. Потрібно робити скріншоти коміксів і описувати їх. Бажано щоб людина вміла швидко писати. Оплата 800грн(22$) за 60000 символів тексту(без пробілу). Оплата на українські карти або криптою. Потрібно писати не тільки одну роботу, після того як ви напишете одну, можу скинути ще. Якщо цікаво пишіть в телеграм, розкажу детальніше і дам тестове завдання: @Olegtytwk

2 месяца назад
guest_1697975663202
Украина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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