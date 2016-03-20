Аудиты сайта

Необходимо провести полный анализ сайта, выявить слабые места, недостатки, ошибки сайта...

Дать рекомендации по доработке, подаче информации на сайте.

Рассмотреть сайт как покупатель ( очень важно ), все ли понятно, чего не хватает, что не так и что изменить...

Нужен что то вроде аудита (технический, юзабилити, маркетинговый)

Указывайте пожалуйста стоимость и сроки, без этих данных не рассматриваю.

В личку писать ненадо, если потребуется, сам свяжусь с вами.

С шаблонными аудитами, которых полно в инете, не отзываться... нужен именно ваш взгляд, своими словами

P.S. сайт valea точка ru