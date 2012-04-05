Доработка сайта

1 - на последние 7 картинок отзывов добавить водяной знак

2 - Необходимо чтобы при нажатии на выборки по производителю или раковины кувшинки на главной странице переход осуществлялся сразу на ту часть контента которая отображает содержимое соответствующего раздела

3 - Необходимо добавить в верхний блок меню с картинкой помимо раковины кувшинка, еврособа, candy и унитазы еще комплекты с комплектом Eurosoba 1000 / Кувшинка-Болеро на картинке раздела. При необходимости названия других разделов можно написать в две строчки для того чтобы все вместилось.

4 - убрать баннер акции

5 - Необходимо ограничить количество отзывов на одной странице 10 отзывами а остальные размещать на 2, 3 и.т.д. страницах.

6 - Зделать кликабельным весь логотип с возможностью перехода на

главную страницу.

7 - Включить возможность оставления отзывов под каждой из позиций

каталога в режиме общего чата (по примеру с сайтом М-Видео).