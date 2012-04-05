Доработка сайта

Тестирование сайтовЗавершен2 заявки135 просмотров
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1 - на последние 7 картинок отзывов добавить водяной знак

2 - Необходимо чтобы при нажатии на выборки по производителю или раковины кувшинки на главной странице переход осуществлялся сразу на ту часть контента которая отображает содержимое соответствующего раздела

3 - Необходимо добавить в верхний блок меню с картинкой помимо раковины кувшинка, еврособа, candy и унитазы еще комплекты с комплектом Eurosoba 1000 / Кувшинка-Болеро на картинке раздела. При необходимости названия других разделов можно написать в две строчки для того чтобы все вместилось.

4 - убрать баннер акции

5 - Необходимо ограничить количество отзывов на одной странице 10 отзывами а остальные размещать на 2, 3 и.т.д. страницах.

6 - Зделать кликабельным весь логотип с возможностью перехода на

главную страницу.

7 - Включить возможность оставления отзывов под каждой из позиций

каталога в режиме общего чата (по примеру с сайтом М-Видео).

12 лет назад
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
itguru
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 отзывов(-4)
12 лет назад
$20
1 день
Выполненно всё в срок и согласно условиям. Даже быстрее чем нужно было! Очень качественно! Очень доволен сотрудничеством! Продолжаем работать.
Отличный заказчик! Оплата вовремя, на все вопросы отвечал оперативно. Мои рекомендации!
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