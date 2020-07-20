Лечение сайта от вирусов на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт7 заявок483 просмотра

Нужно качественно пролечить сайт на Wordpress от вирусов, постоянно происходят взломы (сайт-визитка).

Ждем ваши предложения по срокам и стоимости.

WordPress
5 лет назад
itkreativ
40 лет
5 лет в сервисе
Был
10 минут назад

Заявки фрилансеров

Валерий
 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
169 отзывов
5 лет назад
Даниил
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Михаил
 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
131 отзыв(-2)
5 лет назад
Виталий
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва(-1)
5 лет назад
Марьяна
 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
62 отзыва
5 лет назад
Никита
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Геннадий
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Тестирование сайта

    На сайте произошла смена движка и немного изменился дизайн. Новую версию (которую нужно тестировать) я разместил здесь (временно скрыл все разделы, кроме видео): http://dovga.roman.az/ Самостоятельно я тестировал с помощью валидаторов ...

    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Протестировать адаптив сайта

    Протестировать корректность отображения сайта на разных устройствах (корректность расположения блоков, работы элементов и т.д.) - т.е. адаптив. В случае ошибок - указывать информацию о браузере, носителе. Скрин ошибки

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Обслуживание сайта

    1. Анализ сайта vpay.org 2. Внесение изменений в информационные документы, выложенные на сайты 3. Доработка платежных систем, и заведение новых на сайт 4. анализ и предложение по возможности изменения интерфейса. 5. ...

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Убрать вирус с сайта, перенос контента на новый движок

    Нужно перенести весь контент сайта с движка Друпал на современный Вордпресс с учетом сохранения урлов, перелинковок фото и т.д. Сейчас там поселился вирус и его нужно убрать немедленно. Долго грузится, но через 30-40 ...

    DrupalWordPress
    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Анализ юзабилити лендинга по вебвизору

    Просмотреть вебвизор на одностраничнике за три дня. Подготовить подробный отчет, почему посетители уходят со страницы и не оставляют заявку. Выявить слабые стороны в юзабилити. Дать рекомендации по повышению конверсии.

    Тестирование сайтов13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дополнительно протестировать систему анализа профилей в соц.сетях

    $115

    Необходимо качественно протестировать систему анализа профилей VKontakte (на основе нейросетевого анализа их фотографий, не защищенных настройками приватности), выявить наиболее слабые стороны, составить рекомендации по результатам теста. Само тестирование должно отнять не более ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Оптимизация интерфейса сайта

    Требуется опытный HTML разработчик для кардинальной переработки интерфейса и структуры сайта для улучшения юзабилити сайта, что бы каждый игрок спокойно играл на сайте джойказино на реальные деньги пользуясь простым и интуитивно понятным интерфейсом.

    HTML
    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Протестировать систему анализа профилей в соц.сетях

    $70

    Необходимо качественно протестировать систему анализа профилей VKontakte (на основе нейросетевого анализа их фотографий, не защищенных настройками приватности), выявить наиболее слабые стороны, составить рекомендации по результатам теста. Само тестирование должно отнять 2-3 дня. ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад