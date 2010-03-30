Найти и удалить вредоносный код

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Завершен3 заявки213 просмотров

Блог на движке WordPress. Необходимо найти и удалить вредоносный код (вирус). Адрес:

http://www.biznes-start.ru Вредные ссылки: http://translate.google.com/translate?hl=lt&sl=ru&u=http://www.biznes-start.ru/tag/smartresponder-ru&prev=/search%3Fq%3DSmartResponder.ru%26start%3D10%26hl%3Dlt%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Ddnr%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:lt:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.lt&twu=1

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?qtree=G0id1Jgn5ziqGlmCaVmwHN%2F1mMGNAXG3hGc3Vv24Lg3Lo%2F3yLZ7yFsTyOlPFR%2FpB5nLbGH9B%2Fw904Sg2XfArr08Ovq22ktgY8hbZb0EeEqjIgJcVK%2BKaSY3QXZi%2FTqN9qGldGrUWIhO6cJQbe9P3DW0lbpzqhLAhKSkR6LBxtDZiMZjTNJeWET5bwFKi4etxyW309G%2BB3yVq560YaaljGzaycMe0ZGqFGGmfTM3XAsccDP90a%2F7ftCpSt2CG2Y05z7wBVQxtsnxFWDGDcPCqcqWR0pM5JouWmd2kf8484xyFszZE5Hm%2BSsoI%2F3OggM9p804RA63y2RJk6PD6wCGzih5by%2Bo4e9wylaNRo3VZKvWjs7dF%2Fn3G1IRkI2zRlY1yY4P2BTPr5n7w4s5u1YeedY3u%2FLdkur2w2JnbwuR2IMRB0s88oBiG09cmOy15haeJZ3kDVNx441%2BA565c3VzFafKoRM053ap46Yt4h1ibl77r78Tq2zJDBms80DhOEOlvsqd%2BZ0E3%2B%2B1o2yaeFRlj5L0vta6PPcmrVzXKRFgqhYchwqFNqQBX4i%2Bo80IJC0eHrox9hnILQFJmDc1F875RWFxIeh4QwEV3rtdmoi8pMpSi9ZpaNoVe92a0z%2BMCYo6bOOrA5ki0m1Nfkq2D4Os4E2FHVhS4AV2CZ2SzeHg6NaAb1kAJYPyIS2mURTNOoQbHMGnsUiYN%2BpPTsZv1IdtGC1Hm13Vne6m7oY%2B0uMViut3cqfxdDm0uTYXcIDSDaXT3Ep1J1gF2NW91f7dShUqDKZsEvTYTFYlJ6Mi%2FU2ppnd5oB05fOMm5Xq%2FCEFDELk6YAXGajhzv3dqIqb0FjRcsHogPTdgbGi5YIkhLKr6PaYRrrzZy6JyhJaFXYcxlTZ6moJEzPg129%2Bc%3D&text=%F1%E0%EC%FB%E9%20%E8%E7%E2%E5%F1%F2%ED%FB%E9%20%F1%E0%E9%F2%20%E4%EB%FF%20%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF%20%E1%EB%EE%E3%EE%E2&url=http%3A%2F%2Fwww.biznes-start.ru%2Fblogs%2Fplatformy-dlya-blogov.html

WordPress
15 лет назад
seryy
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Сергей справился на отлично! Настоящий профессионал! Рекомендую!
С тезкой было приятно поработать. Все на должном уровне. Только положительные рекомендации.

Заявки фрилансеров

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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