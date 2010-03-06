Тестирование сайта

Всем добрый день!

если Вам нужна хорошая доска объявлений..готовая для работы..совершенно бесплатно – вот образец

http://worldoska.com

что нужно в обмен:

Доску нужно протестирвоать и проверить на валидность всем стандартам.

в Опере..Мозилле IE7 и 8 и Сафари.

в основных разрешениях – от 1024 и выше на три порядка

Как пользователю, пройтись по всем кнопкам и разделам, зарегистрироваться, попробовать использование основных функций сайта. Описать в отчете, какие возникли проблемы при эксплуатации( с использованием скринов...

нужно 5 исполнителей( каждый проверяет в своем выбранном браузере)

срок работы – не более недели

проводите качественную проверку и получаете доску на нашем хостинге( свои сервера в Германии)...также дадим поддомен или используйте свой домен.... – на Ваше усмотрение

на чем зарабатывает доска??? – ну если Вы этого не знаете или не понимаете – тогда Вам в другую сторону

кому интересно - в личку ( сразу указывать - вы каком браузере будете тестировать)