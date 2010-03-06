Соискателям предлгается протестировать полный рабочий цикл зарубежного сайта. Тематика - фильмы. Необходимо полностью протестировать весь функционал сайта, составить отчет. Желателен опыт тестировки крупных зарубежный веб-проектов. Хороший английский приветствуется.
Тестирование сайта
Всем добрый день!
если Вам нужна хорошая доска объявлений..готовая для работы..совершенно бесплатно – вот образец
что нужно в обмен:
Доску нужно протестирвоать и проверить на валидность всем стандартам.
в Опере..Мозилле IE7 и 8 и Сафари.
в основных разрешениях – от 1024 и выше на три порядка
Как пользователю, пройтись по всем кнопкам и разделам, зарегистрироваться, попробовать использование основных функций сайта. Описать в отчете, какие возникли проблемы при эксплуатации( с использованием скринов...
нужно 5 исполнителей( каждый проверяет в своем выбранном браузере)
срок работы – не более недели
проводите качественную проверку и получаете доску на нашем хостинге( свои сервера в Германии)...также дадим поддомен или используйте свой домен.... – на Ваше усмотрение
на чем зарабатывает доска??? – ну если Вы этого не знаете или не понимаете – тогда Вам в другую сторону
кому интересно - в личку ( сразу указывать - вы каком браузере будете тестировать)
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