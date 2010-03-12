Оценить движки 2-х партнерок

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен2 заявки156 просмотров

Требуется оценить движки 2-х партнерок с позиции партнера (web-мастера)

Что требуется.

1) Зарегистрироваться

2) Оценить удобство интерфейсов

3) Составить отчет

по цене - сюда, приватки в игнор

15 лет назад
bigzur
Артем 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

wave
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$35
1 день
Спасибо за проделанную работу! Все быстро и грамотно. Рекомендую!
Хороший заказчик ! задачу поставил четко и правильно - лишних вопросов не возникло, оплатил без задержки и без претензий всю сумму ! буду сотрудничать, советую....!

Заявки фрилансеров

wave
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад