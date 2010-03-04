Требуется тестировщик для удаленной работы НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ с 10:00 до 19:00 по Москве над действующим крупным web-проектом. Варианты утренней/ночной работы не рассматриваются. Требуется:

1. Тестирование сайта в разных браузерах(FF, IE6-8, Opera, Safari, Chrome).

2. Понимать что такое «Firebug» и как с ним работать.

3. Понимать, что происходит на стороне сервера, а что в браузере. Знание JavaScript и PHP обязательно. Оплата: первый месяц — понедельно, далее помесячно.