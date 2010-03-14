Добрый день! Нужна помощь в нахождение вирусов на сайте. Прошу отписаться кто имел дело, dle, и кто может оказать реальную помощь Постоянно после удаления появл. этот скрипт
Подкорректировать страницу сайта (Joomla)
Нужно подправить съехавшие шрифты и картинки на странице сайте, вставить несколько картинок и текст.
Работы на 10 минут.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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