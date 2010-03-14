Подкорректировать страницу сайта (Joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен5 заявок181 просмотр

Нужно подправить съехавшие шрифты и картинки на странице сайте, вставить несколько картинок и текст.

Работы на 10 минут.

Joomla
15 лет назад
ettiman
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$4
1 день
Все на уровне! Быстро, качественно и недорого разобрался с нашей проблемой! Рекомендую!!!
Заказчик правильно поставил задачи и, в процессе работы, подсказал необходимые правки. Никаких проблем в плане общения и оплаты.

Заявки фрилансеров

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад