Нужна помощь в нахождение вирусов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен2 заявки156 просмотров

Добрый день!

Нужна помощь в нахождение вирусов на сайте.

Прошу отписаться кто имел дело, dle, и кто может оказать реальную помощь

Постоянно после удаления появл. этот скрипт

DLE
15 лет назад
DjCroc
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Skamer13
Влад 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Спасибо за работу. выполнил работу грамотно, быстро. Готов работать дальше.

Заявки фрилансеров

Skamer13
Влад 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад