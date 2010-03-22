Тестирование крупного зарубежного сайта

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Завершен4 заявки279 просмотров

Соискателям предлгается протестировать полный рабочий цикл зарубежного сайта.

Тематика - фильмы.

Необходимо полностью протестировать весь функционал сайта, составить отчет.

Желателен опыт тестировки крупных зарубежный веб-проектов.

Хороший английский приветствуется.

15 лет назад
artemiz
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

Выбранные исполнители

lyoxa
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
61 отзыв(-3)
15 лет назад
$150
2 дня
С тестированием справился на отлично. Быстро и профессионально.
Интересная работа, своевременная оплата. Рад сотрудничеству.
VIGuY
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$80
1 день
Провел тестирование быстро и качественно - было сделано даже больше чем запрашивалось. Предоставил подробный и понятный отчет. Сотрудничеством доволен. Рекоммендую!
Андрей просто отличный заказчик! Одно удовольствие работать с ним!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.... спасибо вам...

Заявки фрилансеров

lyoxa
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
61 отзыв(-3)
15 лет назад
VIGuY
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад