Требуется анализ сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен3 заявки165 просмотров

Нужно про анализировать сайт! 1kalyan.com.ua

Так же, нужно прописать H1 и H2

15 лет назад
skorpion19
Яна Бойко 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

hak2008
Антон 
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
22 отзыва(-1)
15 лет назад
$5
1 день
Отличный парень! Делает свою работу качественно и быстро! Советую всем!
Хороший заказчик, грамотно поставил суть задачи, приятно было поработать

Заявки фрилансеров

hak2008
Антон 
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
22 отзыва(-1)
15 лет назад

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