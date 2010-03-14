Необходимо провести тестирование работы с комментариями на нашем портале - www.i-Mash.ru и выдать рекомендации по повышению юзабилити План работ: 1. Провести тестирование незарегистрированными пользователями при всех вариантах заполнения параметров, ...
Тестирование сайта сообщества
Сайт построен на друпале с модулями, которые были созданы специально для проекта.
Основной функционал - блоги, форум, внутренние сообщества (группы), общая галерея, профиль пользователя, система сообщений, объявления.
Требуется составить список багов по программингу, верстке, текстам на сайте (в основнмо переводам), общим проблемам в логике при работе с сайтом пользователем на всех уровнях. Юзабилити пока не требуется.
Работа не разовая, тестирование потребуется для вывода проекта на запуск в открытое плавание, поэтому за раз явно не получится сделать все.
Оплата за тестирование всего проекта - 300 USD, оплата частями, по мере продвижения работы, оговорим отдельно размер частей.
Желательно общение с исполнителем по скайпу для ускорения процесса.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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