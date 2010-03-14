Тестирование сайта сообщества

Сайт построен на друпале с модулями, которые были созданы специально для проекта.

Основной функционал - блоги, форум, внутренние сообщества (группы), общая галерея, профиль пользователя, система сообщений, объявления.

Требуется составить список багов по программингу, верстке, текстам на сайте (в основнмо переводам), общим проблемам в логике при работе с сайтом пользователем на всех уровнях. Юзабилити пока не требуется.

Работа не разовая, тестирование потребуется для вывода проекта на запуск в открытое плавание, поэтому за раз явно не получится сделать все.

Оплата за тестирование всего проекта - 300 USD, оплата частями, по мере продвижения работы, оговорим отдельно размер частей.

Желательно общение с исполнителем по скайпу для ускорения процесса.