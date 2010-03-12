Тестирование для повышения юзабилити

Необходимо провести тестирование работы с комментариями на нашем портале -

www.i-Mash.ru и выдать рекомендации по повышению юзабилити

План работ:

1. Провести тестирование незарегистрированными пользователями при всех вариантах заполнения параметров, без обновления страниц, с обновлением и т.д.

2. Провести такое же тестирование зарегистрированным пользователем.

3. Подробно записать все глюки, чтобы однозначно все было понятно.

4. Выдать рекомендации общего характера по повышению юзабилити.

Тестирование нужно проводить в IE 6, Опере и FF. Упор на первые 2 браузера.