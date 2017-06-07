Нужно провести тестирование ресурса на поиск возможных уязвимостей и д

Тестирование сайтовЗакрыт5 заявок207 просмотров
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1. Нагрузка на сайт (DDos)

2. Проникновение на сайт и в закрытые разделы

3. Сбор и удаление информации с сайта

4. Другие уязвимос

6 лет назад
guest_14986460072783
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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