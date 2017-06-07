Нужно провести тестирование ресурса на поиск возможных уязвимостей и д

Здравствуйте. Имеется интернет-магазин на ocStore 1.5.5.1.2 Требуется следующее: Сделать так, чтобы некоторые категории магазина отображались сеткой, некоторые списком, а некоторые с шаблоном от карточки товара (то есть в такой категории будет только один товар). При этом выбор способа отображения выбирался ...