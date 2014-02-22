Описать выпадающие меню и функции выпадающих меню

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен2 заявки194 просмотра

http://www.trulia.com/ - описать функционал сайта по каждому выпадающему меню на каждой странице.

результат должен быть следующим :

адрес страницы, принтскрин, название меню, структура меню, куда переходит (путь) механизм, что где открывается, что как раскрывается и что как выпадает.

11 лет назад
tasha2390
Андрей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

UX4LUX
Роман 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$140
4 дня
Спасибо за проделанную работу и сделанные рекомендации !
Хороший честный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

UX4LUX
Роман 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад