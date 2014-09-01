Тестировщик вёрстки (Проверка качества вёрстки)

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

На постоянную по-проектную работу требуется внимательный к деталям человек,

который будет заниматься проверкой вёрстки на соответствие макету, валидность, кроссбраузерность, соответствие ТЗ, а также составлять список правок и доработок.

Вести переписку с верстальщиком.

Личные качества: трудолюбие, честность, порядочность, ответственность, надежность, пунктуальность, внимательность, аккуратность, склонность к командной работе.

Более детально сможем обговорить в скайпе(присутствует в контактах) - добавляйтесь, или в заявке пишите свой скайп, я Вас добавлю.