Ищем человека для автоматизированного тестирования с использованием Selenium. Большим плюс будет знание PHP/MySQL или желание его изучать. Навыки: Хорошие навыки в коммуникации с командой разработчиков Понимание жизненного цикла ПО ...
Тестирование портала по ГОСТ
Портал на Ruby. Требуется полноценное тестирование, с разработкой кучи документов по ГОСТ:
Разработка методики функционального тестирования
Разработка тестовых сценариев – 150 штук!
Инсталляционное тестирование
Выполнение тестовых сценариев
Итерация тестирования нового функционала
Итерация регрессионного тестирования
Разработка итогового отчёта
Юзабилити исследование (Экспертная оценка)
Разработка методики экспертной оценки
Тестирование основных пользовательских задач АИС
Разработка отчёта
Только с опытом и примерами подобного! Сроки – неделя. Бюджет обсуждаем, можете взять часть.
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