Тестирование портала по ГОСТ

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрытнет заявок182 просмотра

Портал на Ruby. Требуется полноценное тестирование, с разработкой кучи документов по ГОСТ:

Разработка методики функционального тестирования

Разработка тестовых сценариев – 150 штук!

Инсталляционное тестирование

Выполнение тестовых сценариев

Итерация тестирования нового функционала

Итерация регрессионного тестирования

Разработка итогового отчёта

Юзабилити исследование (Экспертная оценка)

Разработка методики экспертной оценки

Тестирование основных пользовательских задач АИС

Разработка отчёта

Только с опытом и примерами подобного! Сроки – неделя. Бюджет обсуждаем, можете взять часть.

Ruby
11 лет назад
outsors_mos
Анатолий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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