нужно провести анализ сайта соц сети и написать отчёт с предложениями.

что именно нужно:

1) проверить весь функционал (чтоб всё работало, регистрация, вход, создание групп и т.д.)

2) прверить юзабилити (удобство навигации, работы с сайтом и т.д.)

3) дизайн (замечания, предложения)

в отчёте должны быть выявленные недочёты, предложения по их исправлению, а так же желательны комментарии по улучшению сайта