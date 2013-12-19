Нужно провести анализ сайта соц. сети

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен4 заявки147 просмотров

нужно провести анализ сайта соц сети и написать отчёт с предложениями.

что именно нужно:

1) проверить весь функционал (чтоб всё работало, регистрация, вход, создание групп и т.д.)

2) прверить юзабилити (удобство навигации, работы с сайтом и т.д.)

3) дизайн (замечания, предложения)

в отчёте должны быть выявленные недочёты, предложения по их исправлению, а так же желательны комментарии по улучшению сайта

11 лет назад
kazkibergetic
Олег 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 лет назад
$40
2 дня
Быстро и качественно! Спасибо!
Что тут можно сказать? Адекватные заказчики - это всегда приятно! Получила задание, предоплату, выполнила задание, получила оплату! Замечательный, порядочный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 лет назад