Тестирование ИМ

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Закрытнет заявок126 просмотров

ИМ: http://www.o1.ru

при добавлении товара в корзину - выскакивает аджакс-окошко

И раз в 8-10 раз - это окошко подвисает на 5-10 секунд, потом выскакивает.

Нужно найти слабое место и предложить решение за деньги. Скорее всего javascript где-то сломан.

все вопросы в личку.

JavaScript
11 лет назад
yarik_39
Ярослав 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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