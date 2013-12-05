Тестирование ИМ

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при добавлении товара в корзину - выскакивает аджакс-окошко

И раз в 8-10 раз - это окошко подвисает на 5-10 секунд, потом выскакивает.

Нужно найти слабое место и предложить решение за деньги. Скорее всего javascript где-то сломан.

все вопросы в личку.