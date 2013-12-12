Удалить вирус с сайта

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Закрыт7 заявок151 просмотр

maldetekt обнаружил 3 hits файла.

Сайт на WP

Суть проблемы - с почты на хостинге [email protected] идёт спам, например заявки в суппорт хостинга.. почта используется только на приём с переадресацией на другой ящик. размещена на сайте lux999.ru

нужно устранить

WordPress
11 лет назад
civilization-spb
Владимир 
52 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
По работе на ему удаления вируса всё ОК! Но вот 13.07.2014 оплатил ему аванс почти 10000 руб РФ за создание сайта... обещал за неделю сделать... В итоге пропал.. Ни денег ни сайта.. на связь не выходит совсем.. Так что решайте сами работать с ним или нет.

Заявки фрилансеров

xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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