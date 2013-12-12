Удалить вирус с сайта

По работе на ему удаления вируса всё ОК! Но вот 13.07.2014 оплатил ему аванс почти 10000 руб РФ за создание сайта... обещал за неделю сделать... В итоге пропал.. Ни денег ни сайта.. на связь не выходит совсем.. Так что решайте сами работать с ним или нет.