Здравствуйте уважаемые фрилансеры. На постоянную по-проектную работу требуется внимательный к деталям человек, который будет заниматься проверкой вёрстки на соответствие макету, валидность, кроссбраузерность, соответствие ТЗ, а также составлять список ...
Юзабилити сайта.
Юзабилити сайта http://www.auto-moto-77.ru. В предложении: стоимость , сроки, примеры работ.
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