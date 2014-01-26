Сайт интернет-магазина не сканируется поисковиками

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен5 заявок242 просмотра

Необходимо срочно решить проблему, почему при переносе на другой домен сайт перестал сканироваться поисковиками.

в панель вебмастеров яндекса вообще нельзя добавить, пишет, что сайт долго не отвечает. в гугле выдает ошибки, что бот не может получить доступ к сайту.

по информации от хостера никаких ограничений нет, при тестировании траффика тоже скорость ответа показывает высокую.

Просьба оставлять завки тем, кто сталкивался с подобной проблемой.

11 лет назад
egorika
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Спасибо за оперативность.
Все отлично.

Заявки фрилансеров

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад