Здравствуйте уважаемые фрилансеры. На постоянную по-проектную работу требуется внимательный к деталям человек, который будет заниматься проверкой вёрстки на соответствие макету, валидность, кроссбраузерность, соответствие ТЗ, а также составлять список ...
Сайт интернет-магазина не сканируется поисковиками
Необходимо срочно решить проблему, почему при переносе на другой домен сайт перестал сканироваться поисковиками.
в панель вебмастеров яндекса вообще нельзя добавить, пишет, что сайт долго не отвечает. в гугле выдает ошибки, что бот не может получить доступ к сайту.
по информации от хостера никаких ограничений нет, при тестировании траффика тоже скорость ответа показывает высокую.
Просьба оставлять завки тем, кто сталкивался с подобной проблемой.
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