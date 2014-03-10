Перенос сайта друпал на другой хост

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен9 заявок167 просмотров

Нужно перенести сайт на другой хостинг. Друпал 6.0

Drupal
11 лет назад
prost_24
Юрий 
54 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

kgtu5
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Все нормально сделал.
рекомендую

Заявки фрилансеров

kgtu5
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад