Почистить от вирусов сайт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен6 заявок127 просмотров

Движок DLE почистить и удалить вирусы на сайте

Сайт mfliga.ru.

DLE
13 лет назад
doort
49 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

hak2008
Антон 
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
22 отзыва(-1)
13 лет назад
$5
1 день
Сделано быстро, за что огромное спасибо.

Заявки фрилансеров

hak2008
Антон 
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
22 отзыва(-1)
13 лет назад

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