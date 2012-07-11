Очистить сайт от вируса в js

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен11 заявок163 просмотра

Сайт golovolom.ru - по фтп изменены несколько файлов - вроде только js

есть точная дата изменения.

нужно пройтись по папкам и почистить файлы с мзменениями от конкретной даты (7апреля).

срок - 1 день, страниц не так много на сайте

JavaScript
13 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

arengin
33 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Все быстро и четко, ясно что человек разбирается в вопросе и ему можно доверить свой сайт, не испортит, а где что не так расскажет и поправит
Задача поставлена четко, по выполнению оплата сразу получена. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

arengin
33 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад