Необходимо проверить сайт на наличие ошибок, произвести ряд стандартных действий пользователя (регистрация, подача и редактирование объявлений, личные сообщения итд) Тематика - частные объявления. Ссылку получит исполнитель. Исполнитель очень желательно из Белоруссии. Предлагайте ...
Очистить сайт от вируса в js
Сайт golovolom.ru - по фтп изменены несколько файлов - вроде только js
есть точная дата изменения.
нужно пройтись по папкам и почистить файлы с мзменениями от конкретной даты (7апреля).
срок - 1 день, страниц не так много на сайте
Выбранный исполнитель
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