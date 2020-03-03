Почистить сайт на ВП от вирусов.

Нужно загрузку сайта оптимизировать [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fwww.forthedigital.com%2F]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fwww.forthedigital.com%2F [/url]Плагины и тд всё есть непомогает нужно именно добится показателей 95% Первое чем стоит заняться - это оптимизация самого сайта. Мы рекомендуем Вам воспользоваться онлайн сервисом GTmetrix ( [url=https://gtmetrix.com/]https://gtmetrix.com/[/url] ) для того, чтоб произвести первичный ...
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