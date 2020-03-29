Нужно загрузку сайта оптимизировать https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fwww.forthedigital.com%2F

Плагины и тд всё есть непомогает нужно именно добится показателей 95%

Первое чем стоит заняться - это оптимизация самого сайта. Мы рекомендуем Вам воспользоваться онлайн сервисом GTmetrix ( https://gtmetrix.com/ ) для того, чтоб произвести первичный анализ. По окончанию анализа Вам будет выдан список рекомендаций, которым стоит следовать. Второе - это анализ запросов к базе данных с целью найти медленные (более детально об этом Вы можете прочесть в следующей статье: https://css-tricks.com/finding-and-fixing-slow-wordpress-database-queries/ ). Третье - кеширование. Мы рекомендуем Вам отключить все установленные на данный момент плагины кеширования и устаÐ

�овить "LiteSpeed Cache". Так как нами на сервере используется web-сервер LiteSpeed, у упомянутого плагина наибольшая эффективность и наилучшая интеграция.