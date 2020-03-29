Нужно загрузку сайта оптимизировать

Тестирование сайтовЗавершен3 заявки315 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно загрузку сайта оптимизировать https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fwww.forthedigital.com%2F

Плагины и тд всё есть непомогает нужно именно добится показателей 95%

Первое чем стоит заняться - это оптимизация самого сайта. Мы рекомендуем Вам воспользоваться онлайн сервисом GTmetrix ( https://gtmetrix.com/ ) для того, чтоб произвести первичный анализ. По окончанию анализа Вам будет выдан список рекомендаций, которым стоит следовать. Второе - это анализ запросов к базе данных с целью найти медленные (более детально об этом Вы можете прочесть в следующей статье: https://css-tricks.com/finding-and-fixing-slow-wordpress-database-queries/ ). Третье - кеширование. Мы рекомендуем Вам отключить все установленные на данный момент плагины кеширования и устаÐ

 �овить "LiteSpeed Cache". Так как нами на сервере используется web-сервер LiteSpeed, у упомянутого плагина наибольшая эффективность и наилучшая интеграция.

4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
Выбранный исполнитель
AlexBrand
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$1
7 дней
Качественно и в срок выполнил свою работу. Часто находиться в сети на связи. А что самое главное – приятен в общении) Советую к сотрудничеству. Опытный исполнитель и приятный в общении человек. Рекомендую
Отличный заказчик. Все требования понятны и разумны. Всегда на связи, оплата моментальная. Очень рад сотрудничеству, от себя лично рекомендую Антона, как ответственного и добросовестного заказчика. Всё отлично.