Почистить сайт на wordpress

  1. Биржа фриланса
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Закрыт7 заявок151 просмотр

Здравствуйте.

Есть сайт на wordpress, долго грузится, постоянно приходят письма на почту по поводу вирусов и блокировке почты, нужно устранить.

Сайт http://skp-postavka.com/

Так же нужна консультация по стоимости базового продвижения.

Интересует стоимость и сроки (только за чистку о вирусов).

WordPress
9 лет назад
flagmanrussia
Александр 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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