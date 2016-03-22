Нужно протестировать сайт. Сайт готов на 90%, поэтому это финальное тестирование перед запуском. Смотреть баги, верстку, юзабилити. В итоге выдать список с пунктами замечаний.
Почистить сайт на wordpress
Здравствуйте.
Есть сайт на wordpress, долго грузится, постоянно приходят письма на почту по поводу вирусов и блокировке почты, нужно устранить.
Так же нужна консультация по стоимости базового продвижения.
Интересует стоимость и сроки (только за чистку о вирусов).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
На сайте http://www.xn--80ahnhigf1ajj.com в форме "забронировать" есть баг. Не всегда задается дата заезда. Необходимо предоставить информацию, когда именно данный баг имеет место: устройство (планшет/пк), тип и версия операционной системы, браузер, его версия. Особенно актуально его выявления ...Закрыт9 лет назад
Необходимо провести полный анализ сайта, выявить слабые места, недостатки, ошибки сайта... Дать рекомендации по доработке, подаче информации на сайте. Рассмотреть сайт как покупатель (очень важно), все ли понятно, чего не хватает, что ...Тестирование сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, необходимо проверить историю домена, не находится ли этот домен под фильтрами, вообщем подготовить по домену развёрнутый отчёт, что бы понимать стоит ли его использовать в проекте, не возникнет ли проблем при продвижении и т. ...Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Аудит сайта http://yaotya.com/ 1. Анализ данных вебвизора (причина глубины просмотра менее 3 стр. и брошенных корзин) 2. Проверка на ошибки в работе сайта 3. Разработка рекомендаций для повышения продаж ...Закрыт9 лет назад
Оценить удобство и логичность навигационной структуры интернет-магазина.Тестирование сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Wordpress(последний) + woocommerce Сайт очень долго загружается в браузере. плагин кэширования установлен. Нужно решить данную проблему! Жду предложений!Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
Найти уязвимость на сайте и закачать туда php shell, известно содержание и расположение большинства файлов, также есть FCKeditor, предположительно с незащищенным загрузчиком, есть ЦМС вордпресс. В заявке пишите опыт в подобной работеТестирование сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $100
Добрый день Необходимо сделать аудит и оптимизацию сайта brandcases.ru на Shop-Script 6. Устранить технические недостатки на сайте, мешающих поисковому продвижению. Доработать сайт для благоприятного ранжирования. Все то, что необходимо сделать на первых этапах продвижения. Прошу предложить ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется проанализировать сайт. Визуальную и техническую сторону. Надо выделить пункты по которым его можно улучшить. Скорее его визуальную часть. Предложения по повышению конверсии. Адрес сайта: www.viridom.by Компания занимается кровельными работами и ...Закрыт9 лет назад