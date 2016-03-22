Почистить сайт на wordpress

Здравствуйте.

Есть сайт на wordpress, долго грузится, постоянно приходят письма на почту по поводу вирусов и блокировке почты, нужно устранить.

Сайт http://skp-postavka.com/

Так же нужна консультация по стоимости базового продвижения.

Интересует стоимость и сроки (только за чистку о вирусов).