Предоставить параметры, при которых будет актуален баг

На сайте http://www.xn--80ahnhigf1ajj.com в форме "забронировать" есть баг. Не всегда задается дата заезда. Необходимо предоставить информацию, когда именно данный баг имеет место: устройство (планшет/пк), тип и версия операционной системы, браузер, его версия. Особенно актуально его выявления для Хрома любой версии (но не только). Возможно потребуются другие доп. параметры.

Тестировать на моб. платформах/устройствах не надо.

Глубина возврата для тестов: Chrom - от текущей версии до 35; IE - от текущей версии до 8; Opera - от текущей версии до 25; FF - от текущей версии до 30.