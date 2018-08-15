Поиск компьютерных, игровых ошибок

Нужны исполнители, у которых будет стоять задача поиск, мониторинг различных игровых, компьютерных, технических ошибок и ответы по их решению (устранению).

Принцип работы:

1. Вы мониторите различные источники, форумы, английские сайты и к примеру находите ошибку - api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

2. Проверяете эту ошибку на нашем сайте, убеждаетесь что она отсутствует на сайте.

3. Если ошибка на нашем сайте еще не описана, вам необходимо найти варианты ее решения с тех же источников, ответов с форумов.

Для начала необходимо найти около 100 ошибок.

Оплата:

- Одна ошибка и ее решение = 50 рублей + бонусы