Нужен гуру QA для тестирования saas сайта перед запуском.

Задача - протестировать продукт и запустить в продакшн.

Протестировать нужно Saas продукт для запуска, под ключ. Тема продукта- мониторинг работоспособности сайтов.

Новичкам или среднего уровня лучше не беспокоить, это задача для тех, кто может решать задачи выше среднего уровня и имеет опыт работы с saas, стартапами или продуктовыми решениями.

Приветствуется написание автоматических тестов, но не обязательно.

Прошу сразу предоставлять информацию о компетенции в подобных проектах.