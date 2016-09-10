Посмотреть сайты и заполнить опросник

Платформа https://onesignal.com дает возможность отсылать push уведомления и предоставляет javascript библиотеку для работы с ней. Проблема в том, что эта библиотека не работает, когда загружена в iframe. Буквально пару месяцев назад библиотека частично работала (тот функционал, что нам ...