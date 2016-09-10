Посмотреть сайты и заполнить опросник

Тестирование сайтовЗакрыт1 заявка170 просмотров
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Нужен взгляд со стороны.

Ссылка на опросник.

Нужно посмотреть 5 сайтов, ответить на 4 вопроса по каждому. И еще 2 вопроса отдельно.

Рассматриваю работу с несколькими исполнителями.

Сайты предоставлю исполнителям.

7 лет назад
imedvedev
Иван 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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