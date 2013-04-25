Потестировать сайты

Предлагаю простую работу, требующую от вас около часа времени.

Также надо иметь программу для записи видео с экрана. Если не знаете - пишите, я подскажу.

Суть задания - я даю 9 сайтов турфирм и 2 задания (критерии) по которым вам надо подобрать тур на каждый сайт. Вы записываете видео работы, попутно отмечая на бумажке время что когда вы сделали (типа 1 минута - отправил форму, 5 минута - закончил просмотр).

Скидываете куда-нибудь все видео (на ютюб к примеру), время что когда было и свои комментарии по сайту, я проверяю и плачу.

Оплата 250 рублей за все.