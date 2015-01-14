Проектирование обновленного сайта поезда "Гранд Экспресс"

Ищу проектировщика, специалиста UI/UX с опытом проектирования серьезных продающих проектов, желательно туристических и/или билетных. Предлагаю прямой заказ от компании "Гранд Сервис Экспресс" (сотрудником которой являюсь), управляющей первым в РФ частным поездом – успешным конкурентом РЖД, осуществляющей регулярный ежедневный рейс по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Москва на фирменном ночном поезде "Гранд Экспресс". Поезду 10 лет. Характеризуется самым высоким уровнем сервиса и комфорта на железной дороге. Есть купе по 25-30 тр, с душем, туалетом, включенным горячем питанием и напитками, трансфером и тд и тп. Много постоянных пассажиров: звезды, политики, бизнесмены. В составе поезда есть и привычные купейные и СВ вагоны с довольно демократичными и конкурентными ценами...

Стоит задача в редизайне и создании современного функционала для сайта grandexpress.ru. От исполнителя требуется: проектировка структуры и интерфейса сайта, создание прототипов страниц и пользовательских сценариев, составление мини-ТЗ (для дизайнера и программиста). Необходимо вывести юзабилити сайта поезда на топовый уровень.

Кроме фронтальной части сайта, в задание входит проектирование системы онлайн-продажи электронных билетов, личные кабинеты пассажира/агента/менеджера c CRM-модулем для автоматизации процессов.

От кандидатов требуется показать портфолио, свой опыт именно в проектировании вебсайтов, с акцентом на близких тематиках. Продемонстрировать заинтересованность в нашем проекте. Спецы делать "под ключ" не интересны. Бюджет - 50000 руб, только за проектирование (структура, сценарии, прототипы и тд), дизайн сайта оплачивается отдельно.