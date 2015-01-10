Провести юзабилити аудит внешнего вида сайта

Тестирование сайтовЗакрыт15 заявок261 просмотр
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Добрый вечер коллеги, необходимо провести юзабилити сайта, ориентированного как интернет магазин.

Требуется именно оценка визуальной части, рекомендации замечания по удобству и дизайну. Технический аудит и сео аудит не требуется.

Прошу озвучить свои цены, так как не ориентируюсь в данной услуге.

9 лет назад
kulbachenko
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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