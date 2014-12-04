kulbachenko

Андрей Кульбаченко kulbachenko

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Сайты на 1С-Битрикс
Битрикс1С-Битрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
KlimEnN
Андрей 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
$1
10 баллов
9 лет назад
Доработка сайта на 1с-битрикс
Отлично сработали!
Все выполнено на отлично. В оговоренные сроки, даже немного быстрее, по приемлемой цене.
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