kulbachenko

Добрый день, уважаемые коллеги. Нужна верстка макета и интеграция на сайт. Сайт работает на системе 1с-битрикс. Прошу в комментариях указывать стоимость часа, и количество часов, которые примерно планируете потртатить на задачу. Крайне желательно написать примеры выполненных интернет ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
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Добрый день уважаемые дизайнеры. Вас очень много, у всех классные работы, но, что бы со всеми переговорить, нужно очень много времени. По этому создаю конкурс. С дизайнером, который выиграет конкурс буду работать на постоянной ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день уважаемые разработчики, просьба оценить по срокам и стоимости следующую доработку В корзине, внизу суммы заказа хочется, чтоб появлялась надпись "закажи ещё на сумму...( в данном случае на 8 000 руб)" и получи скидку 10%. т.е. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
1. есть каталог квартир, нужно добавить в список товаров, к каждой квартире кнопку Отзывы http://prntscr.com/74nz2u, если они есть у этой квартиры. При нажатии на кнопку, чтоб пользователь попадал сразу во вкладку отзывы. http://тверскаястрит.рф/katalog/ 2. в карточке ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый вечер коллеги, необходимо провести юзабилити сайта, ориентированного как интернет магазин. Требуется именно оценка визуальной части, рекомендации замечания по удобству и дизайну. Технический аудит и сео аудит не требуется. Прошу озвучить свои цены, так как не ориентируюсь ...Тестирование сайтов15 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо внести изменеия в шаблон сайта на друпале, по тз. Проставить несколько классов, и прописать скрипт в head из доступов есть только фтп ТЗ прикрепляю. Работы на 15 минут думаю, для знающего друпал. Быстро сделаем, быстро рассчитаемся :)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется контент-менеджер удаленно в интернет-магазинов ламината, паркета и тп. Фронт работ: добавление и редактирование товаров по прайсам поставщиков (цены, фото, тех характеритики) все копи-паст!Источники прайсы и сайты схожей тематики. Оплата: 8 рублей - ...Редактирование и Корректура20 заявокЗакрыт9 лет назад