Проверить и убрать с сайтов на Dlе рутики/вирусы

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Завершен5 заявок192 просмотра

Необходимо убрать с сайтов на Dle 9.0 – 9.3 вирусы если они есть, вирусы возможно удалены, необходимо чтобы сайты не ломали повторно хотябы месяца три, т.е удалить все рутики/вирусы шеллы дыры

DLE
14 лет назад
Alexej4
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$10
1 день
Помог выявить вирус!
Приятно было работать. Четко поставленная задача. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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